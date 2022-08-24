العليمي يدعو للضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم

المصدر: (عدن - سبأ)

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وسط الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن مطلع أغسطس الجاري، دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي إلى الضغط على الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم. وأشار العليمي، خلال استقباله، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ستيفن فاجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود إحلال السلام في البلاد، بالعلاقات اليمنية الأمريكية.

كما حث على تكثيف الجهود الأممية والدولية من أجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، مطالباً بممارسة الضغوط المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم، وفق ما أوردت وكالة «سبأ» اليمنية. كما شدّد العليمي، على أهمية فتح الحوثيين لطرق تعز والمحافظات اليمنية الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية. بدوره، أشار السفير الأمريكي، إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية.

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