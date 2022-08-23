مصر تطلق مسابقة دولية لمواجهة تداعيات التغيّر المناخي

المصدر: القاهرة - البيان

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دعماً لجهود مصر لتنظيم قمة المناخ، وجهودها لإشراك مختلف الأطراف ذات الصلة بتعزيز التغيّر المناخي ومواجهة تداعياته، وتشجيع الأفكار المبتكرة والحلول المستدامة، أعلنت وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق مسابقة Climatech Run 2022 الدولية، والتي تستهدف الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ من قارة أفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل إطلاق المسابقة، وزيرة التعاون الدولي، د. رانيا المشاط، ووزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. عمرو طلعت، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، نيكول شامبين، ونائب الرئيس التنفيذي لأفريكسيم بنك، كانايو أواني، والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، برافين أجراوال، ومدير غوغل مصر، هشام الناظر، والممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فريدريكا ماسر، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أحمد رزق. وتعد المسابقة مثالاً للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، كما تأتي تلبية للنداء العالمي بضرورة التصدي للتغير المناخي وابتكار الحلول المستدامة الهادفة للحفاظ على البيئة ومنح أولويات للتكنولوجيات الصديقة للبيئة.

وشدّدت د. رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة من خلال الأفكار المبتكرة لمكافحة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تقليل الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي وتحفيز وسائل النقل الذكي والمستدام، موضحة أن مصر تستهدف تحفيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات واقعية وتدابير ملموسة خلال قمة المناخ من أجل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.

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