7 وفيات و6 مصابين ضحايا «قطارة كربلاء»

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن حصيلة جديدة لحادثة الانهيار الترابي، الذي حصل في مزار ديني بمحافظة كربلاء، وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية أن حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي في كربلاء بلغت حتى الآن سبع وفيات وستة مصابين.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني أن عدد الجثث، التي تم انتشالها من قبل فرق الإنقاذ بلغت سبع جثث فقط: أربع نساء ورجلين وطفل.

ووقعت الحادثة مساء السبت الماضي، عندما كان عشرات الزوّار قرب الموقع الديني المعروف باسم «قطارة الإمام علي»، لتنهار صخور كبيرة، مع حصول فجوات أرضية، ما تسبب بسقوط عدد من الزوّار في الحفرة العميقة، وإصابة آخرين.

وتستخدم فرق الدفاع المدني، معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح، ورفع الكتل الخرسانية، حيث تمكنت من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين، عبر إحداث ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية، كما تمكنت من التواصل اللفظي مع بعضهم، لطمأنتهم.

وسادت حالة من الحزن والقلق في العراق، تجاه المحاصرين، خاصة أنهم أنهوا يومهم الأول تحت هذا الركام، وسط ظروف بيئية صعبة، حيث عبر نشطاء ومعلقون عن تضامنهم مع المحاصرين هناك، وسط دعوات للحكومة بتكثيف أعمالها لإنقاذهم.

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