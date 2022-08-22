43 قتيلاً حصيلة الحرائق المدمرة في الجزائر

المصدر: وام

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ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرق الجزائر إلى 43 قتيلا، وفقا لقيادة الدرك الوطني.

و كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصا في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

و نقل عن قيادة الدرك الوطني أن عملية التعرّف على الجثث مستمرة، ما يرشح الحصيلة للارتفاع. منوهة أنها أوقفت 13 شخصا يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة .

ومن جهتها أعلنت الحماية المدنية أنها أخمدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 31 حريقا في مناطق مختلفة من الجزائر.

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