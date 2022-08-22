البرهان "يأسف" لإضاعة 3 سنوات في "التشاكس السياسي"

المصدر: البيان

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أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن "أسفه لإضاعة 3 سنوات من الفترة الانتقالية في التشاكس السياسي"، داعياً إلى "ضرورة الانتباه لقضايا المواطن الحقيقية والاهتمام بها".

وأكد البرهان لدى مخاطبته اليوم المتأثرين بالسيول والفيضانات بمنطقة المناقل بولاية الجزيرة جنوب شرقي السودان، وقوف الدولة حكومة وشعباً مع المتضررين من السيول والأمطار في الولاية، و"حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم لهم بما يسهم في جبر الضرر الواقع عليهم".

وتفقد رئيس مجلس السيادة المناطق المتأثرة بالأمطار والسيول في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة، ووقف على حجم الضرر الذي تعرض له المواطنون في زراعتهم ومساكنهم.

وحسب بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي، أعلن البرهان تشكيل لجنة قومية برئاسة عضو المجلس الطاهر حجر، لمتابعة توفير المعونات والدعم اللازم للمتأثرين، ولجنة فرعية من واليي النيل الأبيض والجزيرة ولجان الأمن بالولايتين، لتفقد المصارف والاطمئنان على عملها بالصورة المثلى.

كما وجه بمعالجة الترع وتنظيف القنوات وتعويض المواطنين الذين أصابتهم أضرار في ممتلكاتهم، مشيراً إلى إعلان الحكومة عن حملة استنفار داخلية وخارجية لدرء آثار السيول والفيضانات، حتى تعود المنطقة إلى سيرتها الأولى.

كما وجه البرهان سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، لمواصلة الجهد الهندسي وتحريك معداته لإنشاء عبارات على طريق المناقل، بهدف إيصال المواد الغذائيه للمتأثرين بالسيول والأمطار، مثنياً على "الجهود الكبيرة لأبناء الولاية لمواجهة ودرء آثار السيول والفيضانات بالمنطقة".

وتعرض السودان أخيراً، لموجة سيول عارمة اجتاحت أكثر من 60 قرية وسط وشرق وشمال البلاد، وأدت إلى مصرع نحو 80 شخصا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

كما غمرت المياه نحو 50% من المساحات الزراعية التي يعتمد السكان المحليون عليها في حياتهم اليومية.

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