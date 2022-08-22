العاهل المغربي: ملف الصحراء معيار صداقتنا مع الدول

المصدر: الرباط - رويترز

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أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق إلى حل قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أنها لاقت ترحيباً وتقديراً من دول وازنة. وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب موجه إلى الشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: «نجحنا في تحقيق إنجازات خلال السنوات الأخيرة في التأكيد على مغربية الصحراء». وتابع العاهل المغربي: «نوجه رسالة للجميع بأن ملف الصحراء المغربية هو معيار صداقتنا مع الدول، مشدداً على وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية».

مرحلة جديدة

وأشاد بموقف الجارة إسبانيا، واصفاً إياه بالواضح والمسؤول التي تعرف جيداً أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية.

موقف

واستطرد أن نحو 30 دولة قامت بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تجسيداً لدعمها الصريح للمملكة ولمغربية الصحراء. وذكر الملك محمد السادس أنّ موقف واشنطن بشأن الصحراء المغربية يشكّل حافزاً لوحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته واشنطن في ديسمبر 2020.

وجدّد الملك محمد السادس، شكر المملكة لزعماء الدول العربية، خاصة دولة الإمارات والبحرين والأردن وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، قائلاً: «نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن».

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