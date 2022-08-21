5 قتلى بانهيار تل ترابي في العراق

المصدر: كربلاء -أ.ف. ب

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عثرت فرق الإنقاذ العراقية على جثث خمسة أشخاص حتى الآن، هم ثلاث نساء ورجل وطفل، تحت الأنقاض إثر انهيار تلّ ترابي في محافظة كربلاء في جنوب العراق، كما أفاد الدفاع المدني الأحد، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ متواصلةً منذ أكثر من 24 ساعة.

وحتى مساء اليوم، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولتها الحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال الأشخاص الذين لا يزالون عالقين في المكان. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات أمنية ومن الجيش موجودة في المكان لدعم جهود الإنقاذ، فيما كانت عائلات تنتظر في محيط المكان. وقال مدير إعلام مديرية الدفاع المدني عبدالرحمن جودت: «عثرنا على جثث لامرأتين ورجل وطفل»، مشيراً إلى أن الجثّة الخامسة لامرأة «يجري العمل لإخراجها من بين الركام». وفيما رجّح أن تكون «هذه الحصيلة نهائية»، أضاف: إن «عمليات البحث مستمرة في الموقع حتى يتم مسح كامل الركام للتأكد من عدم وجود عالقين آخرين».

وفي وقتٍ سابق، رجّح الناطق باسم مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح شاكر وجود «ستّة إلى ثمانية أشخاص عالقين» تحت الركام.

ومنذ ليل السبت، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم «بصحة جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي». وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلاً من الأنقاض محملاً على حمّالة ووجهه وجسده مغطى بالتراب. وأكد عبدالرحمن جودت أن العمل «يتمّ بدقة متناهية للوصول إلى المصابين لأن أي خطأ قد يؤدي إلى انهيارات أخرى». وتوقّع أن يتمّ «حتى مساء اليوم مسح المنطقة المنهارة بدقة من خلال رفع الأنقاض والركام».

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