الجيش الأردني يعلن وفاة ضابط إثر تعرضه للسقوط من مظلة

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الأردني اليوم الأحد وفاة ملازم أول من قيادة لواء التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي قوله ، إنه "في الساعة الثامنة من صباح اليوم استشهد الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - التدخل السريع إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه بدورة لدى مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.

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