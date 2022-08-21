ملك المغرب: ملف الصحراء هو ما يحدد علاقات المغرب مع باقي دول العالم

المصدر: وكالات

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قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم السبت، إن مبادرة الحكم الذاتي هي الطريق إلى حل قضية الصحراء المغربية، جنوبي المملكة، مؤكداً أنها لاقت ترحيباً وتقديراً من دول وازنة.

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب موجه إلى الشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: "نجحنا في تحقيق إنجازات خلال السنوات الماضية في التأكيد على مغربية الصحراء".

وتابع العاهل المغربي: "نوجه رسالة للجميع بأن ملف الصحراء المغربية هو معيار صداقتنا مع الدول"، مشدداً على "وحدة الأراضي المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية".

وأشاد بموقف الجارة إسبانيا، واصفاً إياه بالواضح والمسؤول "والتي تعرف جيداً أصل هذا النزاع وحقيقته، وقد أسس هذا الموقف الإيجابي لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الإقليمية".

واستطرد أن نحو 30 دولة قامت بفتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تجسيداً لدعمها الصريح للمملكة ولمغربية الصحراء.

وذكر الملك محمد السادس أن موقف واشنطن بشأن الصحراء المغربية يشكل حافزاً لوحدة أراضي المغرب، في إشارة إلى القرار الذي اتخذته واشنطن في ديسمبر 2020.

وجدد شكر المغرب لزعماء الدول العربية، خاصة الأردن والإمارات والبحرين وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، قائلاً: "نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن".

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