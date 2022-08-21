مسؤول أمني صومالي: أنهينا هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو

المصدر: أ ف ب

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أنهت القوات الصومالية هجوماً شنّته حركة الشباب، أول من أمس الجمعة، على فندق في مقديشو وبقيت متحصّنة فيه لأكثر من ثلاثين ساعة، وفق ما أعلن مسؤول أمني قبل قليل.

وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته إن "قوات الأمن أنهت حالياً الحصار والمسلّحون قتلوا، في الساعة الأخيرة لم تطلق أي عيارات نارية من المبنى في الساعة الأخيرة"، مضيفاً أن الحكومة ستقدّم صباح اليوم الأحد إحاطة إعلامية حول الهجوم الدامي.

ولقي ما لا يقل عن 12 شخصاً حتفهم عندما هاجم متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة الفندق.

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