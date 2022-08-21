الصدر: لا تجاوب على إجراء مقترح حوارٍ وطني علني

المصدر: بغداد - وكالات

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أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنه لم يلمس تجاوباً من جانب الفرقاء السياسيين على مقترح إجراء حوار وطني علني برعاية أممية.

وأفاد في بيان على «تويتر»، أنه قدم مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين في العراق. وأضاف: «قدمت تنازلات كثيرة من أجل مصلحة الشعب والسلم الأهلي في العراق، نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آلت إليه الأوضاع في العراق». وكان الصدر، أعلن الثلاثاء الماضي، تأجيل موعد التظاهرات التي كانت مقررة لأنصاره السبت «حتى إشعار آخر».

ويأتي إعلان الصدر عن تأجيل الاحتجاجات، فيما يشهد العراق أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي.

وتصاعدت الأزمة في الأسبوعين الأخيرين، مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد. وفي المقابل، أعلن الإطار التنسيقي، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بتشكيل حكومة خدمية وطنية.

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