الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

المصدر: أبوظبي، عواصم - البيان، وكالات

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أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء، والذي لقي تنديداً عربياً وإسلامياً واسعاً.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية. كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ردود فعل

بدورها، أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداء الإرهابي الذي أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عنه حيث أعربت وزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم مشددةً على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال.

من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي مؤكداً موقف دول مجلس التعاون ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. كما أدان الاعتداء كل من مصر والكويت والبحرين وقطر والأردن والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي.

ولقي 19 شخصاً حتفهم كما أصيب 40 آخرون في هجوم شنته حركة الشباب المتطرّفة على فندق «حياة» في العاصمة مقديشو، حيث اقتحم المهاجمون من عناصر الحركة فندق حياة بسيارتين ملغومتين ثم بدأوا في إطلاق نيران أسلحتهم.وذكر مسؤول أمني أن المسلحين احتجزوا عدداً غير معروف من الرهائن في الطابق الثاني من الفندق، ما حال دون استخدام السلطات للأسلحة الثقيلة. وأوضح الصدر ذاته أن المسلحين قاموا أيضاً بتفجير السلالم حتى يصعب الوصول إلى طوابق معينة، فيما قامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين.



يشار إلى أن فندق «حياة» موقع شهير يلتقي فيه موظفو الحكومة الفيدرالية.

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