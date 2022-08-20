الرئيس الفرنسي يزور الجزائر الأسبوع المقبل لإعادة إحياء العلاقات

المصدر: أ ف ب

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أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة رسمية للجزائر في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس آب.

وقال مكتب ماكرون إن الرئيس قبل دعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وستكون هذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها ماكرون للجزائر التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بباريس.

وأصبحت الجزائر، بفضل احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي، محور اهتمام الاتحاد الأوروبي في جهوده لخفض الواردات من روسيا.

وتوترت العلاقات بين ماكرون وتبون العام الماضي عندما أدت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن تاريخ الجزائر إلى خلاف دبلوماسي مرتبط بالماضي الاستعماري المشترك للبلدين.

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