رحمة الحوشبي.. أول قائدة طيران حربي في اليمن

المصدر: البيان

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هنأ وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، الملازم طيار، رحمة عزالدين الحوشبي، بمناسبة تخرجها من كلية علوم الطيران في السودان كأول قائدة طيران حربي في البلاد. وأشاد الداعري بالملازم طيار رحمة الحوشبي، كأول جندية يمنية تنال شهادة في هذا

المجال، فضلاً عن كونها أول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران السودانية «الدفعة 19». وأشاد وزير الدفاع اليمني بالتحاق رحمة بمجال الطيران الحربي، واصفاً ذلك بأنّها تجربة رائدة وفريدة، مشيراً إلى أنّها ستعمل على خدمة شعبها وقواته المسلحة. وأكّد الداعري، اهتمام القيادة السياسية والعسكرية في اليمن بتأهيل كوادر المؤسسة العسكرية، ومنهم أبناء القوات الجوية بكل تشكيلاتها ووحداتها. كما أثنى وزير الدفاع اليمني، على تفاني وإخلاص المرأة اليمنية في خدمة وطنها وشعبها في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنّ تفوّق رحمة الحوشبي تأكيد آخر على نجاح المرأة اليمنية. وشهد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حفل استقبال وتوزيع شهادات دبلوم الكلية الحربية لضباط الدفعتين «67» كلية حربية، و«19» علوم الطيران. بدوره، أشاد نائب رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق منور عثمان نقد، بالملازم طيار رحمة عز الدين سليمان من اليمن كأول فتاة تتخرج من كلية علوم الطيران.

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