الصدر: الحوار الوطني لا يسمن ولا يغني من جوع

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

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دعت قوى التغيير المدنية الديمقراطية، أمس، إلى تشكيل حكومة عراقية مقبولة شعبياً وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تحقق التمثيل العادل لإرادة العراقيين، فيما انتقد صالح محمد العراقي الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مخرجات اجتماع الحوار الوطني العراقي ووصفها بأنها «لا تسمن ولا تغني من جوع».

وقال، في بيان: إن «جلستكم السرية لا تهمنا بشيء»، مشيراً إلى أن «أغلب الحضور حاولوا تصغير الثورة والابتعاد عن مطالبها المشروعة».

وأضاف: «ماذا يستفيد الشعب من جلسات مغلقة وسرية لا تراعوا فيها رغباته المشروعة في تحقيق الأمن والأمان الذي سلبتموه منه حتى بعتم ثلث العراق». وتابع: «كان يجب أن تكون جلستكم علنية وفي بث مباشر ليطلع الشعب على ما يدور خلف الكواليس».

وذكر بيان لقوى التغيير في ختام اجتماع ضم أحزاباً وتيارات وكيانات مدنية ديمقراطية أن «الأزمة لا تحل إلا بتحديد مسار ديمقراطي يحقق تطلعات الشعب العراقي إلى التغيير، عبر الاستمرار في العمل على تنسيق المواقف الوطنية مع القوى الوطنية والنقابات والمنظمات والمثقفين والناشطين والشخصيات الفاعلة وتقديم رؤية محددة وخريطة طريق لإنجاز التغيير».

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