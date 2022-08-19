تمسك الحوثيين بحصار تعز ينذر بانهيار الهدنة

المصدر: عدن - البيان

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رغم مضي خمسة أشهر على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن إلا أن تمسك الحوثيين بإبقاء الحصار على مدينة تعز يهدد خطة المبعوث الأممي لتوسيع الهدنة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والمدى الزمني، ما جعل الولايات المتحدة تتحدث عن حل وسط لتجاوز هذه العقبة.

موقف رافض

الحكومة اليمنية وعلى لسان وزير خارجيتها تمسكت بموقفها الرافض بالسماح للحوثيين بالتنصل من التزاماتهم، وأبلغت المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ رفضها الانتقال إلى أي ملفات جديدة ما لم يقوم الحوثيون بتنفيذ تعهداتهم بفتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ سبعة أعوام، وهي القضية التي حالت دون الانتقال لمناقشة قضايا أخرى غير تلك التي نص عليها أول اتفاق للهدنة في الثاني من أبريل الماضي، كما أنها تهدد بتجديد هذه الهدنة مع نهاية التمديد القائم اليوم والذي ينتهي في الثاني من أكتوبر.

وضوح أممي

مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ، كان واضحاً في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن قبل أيام، حيث أبلغه أنه ورغم دخول الهدنة شهرها الخامس، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم فيما يخص فتح طريق رئيسي واحد على الأقل إلى مدينة تعز، وإن تعهد بمواصلة تلك الجهود بغرض توسعة الهدنة لتشمل فوائد أخرى منها صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وضمن تدفق المزيد من شحنات الوقود إلى موانئ الحديدة، وزيادة عدد الرحلات التجارية من مطار صنعاء، لكن مسؤولاً في الحكومة اليمنية أكد لـ«البيان» أن إصرار الحوثيين على إبقاء الحصار على تعز يهدد بنسف كل الجهود وانهيار الهدنة.

تأكيد حكومي

وعن الخيارات البديلة ذكر المسؤول اليمني أن «الجانب الحكومي لن يكون البادئ في خرق الهدنة وبالتالي فإن الأمر بيد الحوثيين فإما فتح طريق إلى تعز وبالتالي الانتقال إلى الملف الاقتصادي والسياسي أو بقاء الحال كما هو عليه، أو ارتكاب حماقة العمل العسكري ومن ثم فإن القوات الحكومية ستكون ملزمة بالتعامل مع الموقف».

حل وسط

تحدثت الولايات المتحدة عن الحاجة إلى إيجاد حل وسط بين أطراف الصراع في اليمن من أجل توسيع الفوائد لليمنيين بموجب الهدنة الإنسانية التي توسطت فيها الأمم المتحدة، وفق ما ذكره مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية. وحسب المكتب، فإن المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، ومعه السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، ناقشا مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، الحاجة إلى حل وسط بين أطراف الصراع في اليمن.

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