مصر: انتفاء العمدية بحريق كنيسة أبو سيفين

المصدر: (القاهرة - د.ب.أ)

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نفت النيابة العامة المصرية، أمس، صفة العمد في حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي وقع الأحد الماضي وأدى إلى سقوط وفيات وجرحى.

وقالت النيابة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن تحقيقاتها انتهت إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.

ووفق البيان، أكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد، والتي تم تركيبُها منذ خمس سنوات، وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح، وزيادة الأحمال عليها، مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحداً لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

وحسب البيان، كانت النيابة العامة قد تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة 33 شاهداً من بينهم 16 مصاباً.

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