موجة الحر ترفع درجة الإنذار في 7 محافظات تونسية

المصدر: (تونس - د.ب.أ)

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رفع معهد الرصد الجوي في تونس أمس درجة الإنذار في سبع ولايات «محافظات» بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد.

وأسند المعهد اللون البرتقالي إلى ولايتي القيروان وسيدي بوزيد في الوسط وولايات توزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين في الجنوب حيث تمتد الصحراء على مساحات واسعة. ويعني اللون البرتقالي درجة إنذار عالية وتستوجب اليقظة التامة بسبب ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وهي تسبق درجة المخاطر القصوى ذات اللون الأحمر.

وتشهد تونس ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ الثلاثاء الماضي فاقت أقصاها 47 درجة ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب تضاعف الطلب على الطاقة. وقال ناطق باسم المعهد إن الحرارة القصوى بلغت أمس 48 درجة بولاية توزر، وسط توقعات بتسجيل درجات قياسية في الجنوب الغربي.

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