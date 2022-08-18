ولي العهد السعودي يستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان

المصدر: وكالات

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استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، أمس الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، الذي يزور المملكة بعدوة من خادم الحرمين الشريفين.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان ميرضيائيف قد وصل إلى جدة، الأربعاء، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملكِ عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة أولوغبيك مقصودوف تأكيده أن علاقات البلدين راسخة، واكتسبت طبيعة ديناميكية، خلال فترتها الزمنية القصيرة.

وأشار إلى أن المملكة كانت من أولى دول العالم التي اعترفت باستقلال جمهورية أوزبكستان، ووقعت معها على مذكرة تفاهم لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ 20 فبراير 1992، وذلك أثناء الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة الأسبق لأوزبكستان.

ومن المقرر أن يزور الرئيس شوكت ميرضيائيف ، خلا هذه الزيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أوزبكستان. وفي فبراير 1992، تم التوقيع على بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية على مستوى وزارات الخارجية.

وشكلت مشاركة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في قمة الدول العربية الإسلامية والولايات المتحدة، التي عقدت في الرياض في الفترة من 20 إلى 21 مايو 2017، علامة فارقة ومرحلة جديدة في تاريخ التعاون الثنائي. خلال اللقاءات التي عقدها ميرضيائيف في إطار تلك الزيارة، تم تحديد الاتجاهات الواعدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

تعقد وزارتا خارجية أوزبكستان والمملكة العربية السعودية مشاورات سياسية منتظمة، عقد آخرها في 29 يونيو 2021، وكجزء من الجولة الرابعة من المشاورات السياسية، ناقش الطرفان آفاق تطوير العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، وكذلك قضايا التعاون الدولي والإقليمي.

ويولى الجانبان اهتماما خاصا للتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم وهيكل التجارة المتبادلة.

ويتزايد اهتمام رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في السوق الأوزبكية، وهناك اليوم 38 مشروعا استثماريا في أوزبكستان، من بين هذه المشاريع 20 مشروعا ممولة مباشرة من قبل مستثمرين سعوديين و18 مشروع مشترك.

تقوم شركة أكوا باور ببناء محطة طاقة بقيمة 1.2 مليار دولار في منطقة سيرداريا، كما وقعت عقدا بقيمة 1,3 مليار دولار لبناء مزارع رياح في منطقتي بخارى ونافوي. تمت الموافقة على اتفاقيات لبناء محطة رياح بقدرة 100 ميجاوات في كاراكالباكستان بقيمة 108 ملايين دولار.

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