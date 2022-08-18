29 قتيلاً جراء الحرائق في دول المغرب العربي

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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تشهد دول المغرب العربي هذه الأيام موجة حرائق في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة، حيث اندلعت حرائق في مناطق غابات غرب تونس أمس. وفيما تكافح الجزائر لإخماد النيران في 14 ولاية «محافظة» مع سقوط 26 قتيلاً على الأقل.. لقي ثلاثة عناصر إطفاء حتفهم في المغرب خلال محاولة إخماد حريق غابات بشمال المملكة.

واجتاحت الحرائق غابات في ولايتي باجة وجندوبة التونسيتين المتجاورتين في مناطق طبرقة وعين دراهم وفرنانة وفي غابات على الحدود مع الجزائر. وتسببت موجات من الرياح الساخنة في توسع الحرائق. وتكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق بمساعدة طائرة عسكرية لمنع تمددها إلى المناطق السكنية.

وقال مدير الدفاع المدني في باجة معز بن خليفة لإذاعة «موزاييك» الخاصة: إن ستة حرائق اندلعت في المنطقة، بينما جرى إجلاء 5 عائلات من سكان الغابات بجبل المسيد من معتمدية نفزة، مشيراً إلى أن النيران اشتعلت في أحد هذه المنازل بعد عملية الإجلاء. واندلع حريق آخر صباح أمس في جبل السرس بولاية القيروان وسط تونس، كما اشتعلت النيران في جبل بمنطقة الهوارية شمال شرق البلاد.

39 حريقاً

وفي الجزائر، أكد الدفاع المدني المدنية، تسجيل 26 حالة وفاة كحصيلة أولية لضحايا الحرائق.

وأوضح المصدر ذاته، أن 24 حالة وفاة تم تسجيلها بولاية الطارف، في حين تم تسجيل حالتي وفاة بولاية سطيف.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق، تسجيل 39 حريقاً بـ 14 ولاية.

أما في المغرب، فأفادت وسائل إعلام رسمية، أول من أمس، بأن ثلاثة من عمال الإطفاء لقوا حتفهم في أثناء محاولة إخماد حريق في غابة كدية الطيفور في تطوان شمالي المملكة. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن السلطات المغربية قولها إن عمال الإطفاء الثلاثة لقوا حتفهم بعد انقلاب سيارتهم وسط نيران الحرائق، كما أصيب شخصان بحروق.

جهود مكثفة

وأضافت: إن جهود «500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، والمدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لا تزال متواصلة منذ يوم الاثنين لإخماد الحريق».

كما قالت إنها خصصت ثلاث طائرات متخصصة في إخماد النيران نفذت كل منها 40 طلعة في محاولة لإطفاء الحريق. وأضافت أنها تكافح من أجل منع وصول النيران إلى الأهالي.

وكانت حرائق اندلعت في غابات مختلفة بشمال وشمال شرق المغرب الشهر الماضي تزامناً مع موجة حر شديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من عشرة آلاف هكتار من الغابات.

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