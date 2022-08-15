الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في الضحايا

المصدر: أبوظبي - وام ، عواصم - البيان، وكالات

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أسفر حريق اندلع في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة (غرب القاهرة)، عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وفيما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع مصر وخالص تعازيها ومواساتها لمصر في المصاب الجلل، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤسسات الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الحادث.

وقتل 41 شخصاً في حريق كبير اندلع بكنيسة الشهيد أبوسيفين، أمس، وفق ما ذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ونقل بيان الكنيسة، عن مصادر بوزارة الصحة المصرية، إن الوفيات وصلت حتى الآن إلى 41 شخصاً بينما بلغ عدد المصابين 14. وأفادت وزارة الداخلية في بيان، أن الحريق اندلع الساعة التاسعة صباحاً، مشيرة إلى أن من بين الإصابات ضابطان وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أظهر أن الحريق شب في جهاز تكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة الذي يضم عدداً من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسي في حالات الإصابات والوفيات.

وأفاد مصدر بوزارة الصحة، بوفاة القس عبد المسيح، كاهن كنيسة أبوسيفين. ووجّه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث الحريق.

وكتب السيسي عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وقد وجهت كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري التعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين»، متقدماً بخالص التعازي لأسر الضحايا. واتصل السيسي هاتفياً ببابا الأقباط تواضروس الثاني، مؤكداً قيام كل مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

تضامن

وعبرت دولة الإمارات، عن تضامنها مع مصر، وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة مصر وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتقدّم معالي د. أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بالتعازي لمصر في ضحايا الحادث. وكتب معاليه في تغريدة على «تويتر»: «خالص التعازي للأشقاء بجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً في ضحايا حادث كنيسة المنيرة، وصادق المواساة لأهالي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، حفظ الله مصر الشقيقة من كل مكروه».

مواساة

وبعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث الحريق، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس المصري وللشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا، مؤكداً تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها مصر في هذا الحادث الأليم، راجياً لأهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

تعازٍ

كما بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس ولأسر ضحايا حادث الحريق، معرباً عن تمنياته لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية. كما بعث ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي. كما أعرب الأردن والعراق عن تعازيمهما ومواساتهما لمصر في ضحايا الحاث الأليم.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع، متقدّمة بأحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لمصر وشعبها الشقيق.

دعم

وأعرب الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكل المسيحيين والمصريين. وأشار إلى استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم، وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين. وتقدم رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بتعازيه في ضحايا الحريق.

استنفار

أكد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكداً على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفائهم. وكلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين، و10 آلاف جنيه لأسر المصابين.

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