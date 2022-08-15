8 جرحى جراء إطلاق نار على حافلة في القدس

المصدر: (القدس - أ.ف.ب)

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، توقيف رجل يشتبه بأنه نفذ الهجوم المسلح على الحافلة فجر أمس وسط القدس، ما أدى إلى وقوع ثمانية جرحى، إصابة اثنين منهم بالغة. وقال الناطق باسم الشرطة، كان ايلي ليفي: «الإرهابي بين أيدينا»، بعد ساعات من تنفيذ الهجوم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إنه مهاجم وحيد، من سكان المدينة ومن أصحاب السوابق، مضيفاً: «كل من يريد إيذاءنا يجب أن يعلم أنه سيدفع ثمن أي ضرر يلحق بمدنيينا».

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في القدس: «نستطيع أن نؤكد وجود مواطنين أمريكيين بين الضحايا، نجمع مزيداً من المعلومات». إلى ذلك، استنكر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأشد العبارات إطلاق النار في القدس. وكتب في تغريدة إن أمن إسرائيل يحظى بأهمية قصوى للاتحاد الأوروبي، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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