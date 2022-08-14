مجلس حكماء المسلمين ينعى ضحايا حريق كنيسة بمصر

المصدر: وام

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نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس المجلس ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة. وتقدَّم المجلس بخالص التعازي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولقداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري، في ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلًا الله العلي القدير أن يربطَ على قلوب أهالي وأسر الضحايا، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.

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