مصر.. وفاة الكاهن عبد المسيح في حريق كنيسة أبوسيفين

المصدر: البيان والوكالات

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توفى القس عبد المسيح كاهن كنيسة أبوسيفين مطار إمبابة، خلال الحريق الذي نشب في الكنيسة، أثناء قداس صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر كنسي أن هناك أطفال بين متوفيين ومصابين في حادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة، بسبب وجود حضانة للأطفال أثناء قداس صباح الأحد.

فيما كشف القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بامبابة اشتعل أثناء قداس صباح الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة و السكان المصرية وفاة 41 شخصا و إصابة 12، في حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم بكنيسة في محافظة الجيزة

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وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مؤكدا توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

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