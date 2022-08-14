الحريق شب بالتكييف .. أول بيان من الداخلية المصرية حول حريق كنيسة إمبابة

المصدر: متابعة- وائل زكير

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أصدرت وزارة الداخلية المصرية أول بيان رسمي عن حريق أبو سيفين في منطقة إمبابة بالجيزة.

وقالت الوزارة في حسابها على فيس بوك: «تبلغ للأجهزة الأمنية في حوالى الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية».

وأضافت: «أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، والذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى في حالات الإصابات والوفيات».

وتابع: «يجرى حاليًا أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وكان مصدر في وزارة الصحة المصرية أعلن وفاة 35 شخصاً في حادث كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة .

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنسية أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وذكرت أن الحريق أسفر عن وفاة عدد من الاشخاص وإصابة 51 آخرين.

وقال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية إنه تم نقل 51 مصابا من حريق كنيسة أبو سيفين، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف لنقل المصابين للمستشفيات.

وأكد أنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى إمبابة العام، ومستشفى العجوزة.

وذكرت صحيفة الأهرام أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحريق لمعاينة آثاره، والاستماع لشهادة الشهود.

وأضافت أن رجال الحماية المدنية نجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها، وجار حاليا القيام بعمليات تبريد موقع الحادث لمنع تجدد النيران.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقا للصحيفة أن حريقا هائلا اندلع في كنيسة أبو سيفين في إمبابة، أسفر عن إصابات ووفيات بشرية.

من جهته وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزه.

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه في "فيسبوك" اليوم ، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .

وتقدم السيسي بـ "خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".

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