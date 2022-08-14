مصر.. تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة

المصدر: القاهرة - البيان

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وافق مجلس النواب المصري، في جلسته الطارئة، أمس، على إجراء تغيير وزاري واسع يشمل 13 حقيبة وزارية. ونشر موقع الهيئة الوطنية للإعلام الرسمي، أن مجلس النواب وافق على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الوزاري.

وشهد التعديل تعيين د. رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وهانى عاطف نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري، ود. خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيراً للصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح، وزيراً للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني، وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبدالغني عبد العزيز أمنة، وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.

تطوير أداء

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقال في بيان عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله». وتقدم السيسي، بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنياً التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

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