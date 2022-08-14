العليمي: المجلس الرئاسي متماسك وملتزم بنهج التوافق

المصدر: عدن - البيان

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أكّد رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، تماسك المجلس والتزامه بنهج التوافق ووحدة الصف، من أجل مواجهة التحديات، والالتفاف حول هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، معرباً عن اعتزاز المجلس بتضحيات ومواقف تحالف دعم الشرعية.

وناقش العليمي خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، وأعضاء في هيئة رئاسة المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية، مستجدات الأوضاع وترتيبات عقد جلسات مجلس النواب في عدن. وأطلع العليمي رئيس وأعضاء مجلس النواب، على التطوّرات والإصلاحات التي يقودها المجلس في القطاعات الخدمية والمؤسسية، مؤكداً تعاون المجلس الوثيق مع الحكومة، ومضيهما في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية المشمولة بإعلان نقل السلطة.

وتناول العليمي، الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات ومكافحة الفساد، والعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحرّرة، مشيراً إلى القرارات المتعلقة بإصلاح القضاء، لاسيّما إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، والدوائر العدلية المساندة.

وأوضح العليمي، أنّ الأولوية القصوى ستظل لتعزيز أمن واستقرار عدن والمحافظات المحررة، بدءاً بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، لتوحيد القوات المسلحة وتكاملها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن تشكيل لجنة لتوحيد الأجهزة الاستخباراتية وتلك المعنية بمكافحة الإرهاب، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة.

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