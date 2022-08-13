سفارة الإمارات في باريس تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بسبب حرائق الغابات

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أهابت سفارة الإمارات في باريس مواطني الدولة بتوخي الحيطة والحذر بسبب اندلاع حرائق في غابات بمنطقة لانديراس بالقرب من بوردو الفرنسية.

وأكدت السفارة ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الفرنسية .

كما دعت إلى التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

ويشتد حريق غابات هائل بالقرب من مدينة بوردو، حيث يُستبعد تراجع درجات الحرارة المرتفعة قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وحاول أكثر من ألف من رجال الإطفاء، تدعمهم طائرات رش المياه احتواء حريق أجبر الآلاف على النزوح من منازلهم وأتى على آلاف الهكتارات من الغابات في منطقة جيروند بجنوب غرب فرنسا.

وفي ظل مزيج من عوامل خطيرة تشمل درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وظروف الجفاف والرياح التي تأجج ألسنة اللهب، تكافح خدمات الطوارئ للسيطرة على الحريق.

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