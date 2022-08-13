مصر.. رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم خلفًا لطارق شوقي

المصدر: دبي- وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

تولى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين في مصر منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلفاً للدكتور طارق شوقي.

وشمل التعديل الوزراي الجديد في مصر 13 حقيبة وزارية أبرزها التعليم والصحة .

وووافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء التعديل كالتالي:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والري.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولي، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا اليوم السبت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها.

وأكد السيسي أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم ، "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

ووجه السيسي الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز