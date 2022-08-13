شمل 13 حقيبة .. مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري

المصدر: البيان

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وافق مجلس النواب المصري على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.

وشمل التعديل الوزاري الجديد 13 حقيبة ، وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاء التعديل كالتالي:

رضا حجازي وزيرا للتعليم

هانى عاطف وزيرا للري

أيمن عاشور للتعليم العالي

سها ناشد وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج

أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة والآثار



أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة

الفريق عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدني

حسن محمد شحاتة وزيرا للقوى العاملة

نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة

اللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية

محمود كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي

الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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