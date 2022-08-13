السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد لمناقشة التعديل الوزاري

المصدر: دبي - وائل زكير

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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها.

وأكد السيسي أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" اليوم ، "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله".

ووجه السيسي الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مجلس النواب سيعقد جلسته الطارئة ظهر اليوم السبت، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد والذي سيشمل 13 حقيبة وزارية.

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