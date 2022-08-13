زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب مدينة بنغازي الليبية

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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة، واستمرت لعدة ثوان، مدينة بنغازي الليبية ليل الجمعة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال سكان المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم شعروا بالهزة في تمام الحادية عشرة و31 دقيقة من ليل الجمعة.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي على موقعه الإلكتروني، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

وأشار المركز إلى أن الهزة كانت بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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