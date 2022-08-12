«القوات المشتركة» تضبط خلية تهرّب الأسلحة للحوثيين

المصدر: عدن - البيان

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كشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي، عن ضبط خلية لتهريب الأسلحة للحوثيين، كانت تعمل ضمن خلايا مماثلة تم ضبطها مؤخراً من قِبل الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي، بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات العامة في قوات المقاومة. ووفق بيان الإعلام العسكري، تتكون الخلية من أربعة عناصر بحارة ينحدرون من منطقة أبو زهر الساحلية شمال مدينة الخوخة، مشيرة إلى أن اعترافات أعضاء الخلية كشفت عن أنه تم تجنيدهم لتهريب الأسلحة عن طريق مهرب يعمل لدى الحوثيين في ميناء الحديدة.

على صعيد آخر، ذكرت السلطات المحلية في محافظة مأرب، أنها ضبطت سلعاً غذائية فاسدة أو على وشك انتهاء الصلاحية في مخازن برنامج الغذاء العالمي، مشيرة إلى إحالتها العاملين في مراكز توزيع المساعدات الغذائية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقال عفيف العباب مدير مكتب الصناعة والتجارة في عاصمة المحافظة، إن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت أكثر من 500 منتج من محتويات السلال الغذائية قاربت صلاحياتها على الانتهاء، إذ تم حصر المضبوطات والتحفظ عليها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإتلافها.

ووفق المسؤول اليمني، فإن مكتب التجارة أحال مراكز توزيع المساعدات الغذائية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مديرية مدينة مأرب إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بسبب صرف سلال غذائية تحتوي على مواد فاسدة، أو مقاربة للانتهاء تؤثر سلباً على صحة وسلامة النازحين، مشيراً إلى استمرار حملات التفتيش حتى يتم التأكد من حصول المستفيدين على سلال غذائية سليمة وآمنة.

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