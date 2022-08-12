ضرار بالهول: بعض منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً مشبوهاً في «الخريف العربي»

المصدر: القاهرة - محمد خالد

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أكد ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: إن بعض منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لعبت دوراً مشبوهاً قبل ما يسمى ثورات «الخريف العربي».



وقال في تصريحات لـ«البيان» على هامش مشاركته بملتقى «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» المنعقد في القاهرة وتدشين الهيئة القومية لمؤسسات المجتمع المدني لبناء الوعي: أجزم أن بعض منظمات المجتمع المدني قبل «الخريف العربي» كان مطلوباً منها لعب دور لتدمير المجتمع العربي، لاسيما أن جزءاً كبيراً من هذا المجتمع متماسك، فكان العمل على محاولة تخريبه بشتى الطرق.



وتابع: لكن ذلك كله كان سحابة صيف ومرت، وقد بدأ التركيز على دور المجتمع المدني بطريقة إيجابية بعد التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة، الآن المجتمع المدني يتجه نحو الاتجاه الصحيح المرجو منه وليس الاتجاه المخطط له. ونبه الفلاسي في معرض تصريحاته إلى خطورة الدور الذي لا تزال تلعبه بعض منظمات المجتمع المدني في دول النزاعات بالمنطقة العربية، مشيراً إلى أن هذه المنظمات هناك تلعب دوراً في التجنيد، وفي محاولة قلب الأنظمة وزعزعة استقرارها، وفق الدور المخطط لها لتدمير تلك البلدان.



وشدد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات على أن تلك المنظمات تلعب دوراً للتفكيك في هذه البلدان، بينما في البلدان الأخرى صار هناك إدراك حقيقي لطبيعة الدور المرجو منها، والتقدم نحو مسارات إيجابية بعد التطورات التي شهدتها الأعوام الماضية.



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