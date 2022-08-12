وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى مقديشو دعماً لمتضرّري الجفاف

المصدر: وام

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وصلت إلى ميناء مقديشو في الصومال باخرة مساعدات إماراتية تحمل أكثر من ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية المتنوعة، لتوفير الاحتياجات الضرورية لحوالي 2.5 مليون شخص ممن تضرّروا من موجة الجفاف في الصومال ودعم أوضاعهم الإنسانية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الصومالي الشقيق في مواجهة موجة الجفاف.

تم تسيير هذه الشحنة بالتعاون والتنسيق بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، لتلبية احتياجات الأشقاء في الصومال ومساعدة المتضرّرين من الجفاف والحد من حجم المعاناة الإنسانية.

وباشرت الجهات المعنية توزيع المساعدات الإغاثية على الأهالي والنازحين في مناطق تواجدهم ومخيّماتهم.

وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الأقاليم الصومالية التي تأثّرت بموجة الجفاف التي تسبّب بها شح الأمطار لثلاثة مواسم متتالية.

يأتي اهتمام دولة الإمارات بالأوضاع الإنسانية للشعب الصومالي في إطار حرص القيادة الرشيدة على مساعدة كافة الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات الإنسانية والتخفيف من التداعيات الناتجة عنها.

ويعتبر الصومال من أكثر دول القرن الأفريقي تأثراً بالجفاف الذي يتسبّب بمعاناة قاسية لآلاف المتضرّرين.

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