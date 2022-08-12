العراق.. الصدر والإطار التنسيقي يحشدان ودعوات حكومية للحوار

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

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دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم تظاهرات حاشدة كلاً في محافظته، اليوم الجمعة. وسبق دعوة الصدر، دعوة مماثلة من الإطار التنسيقي عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد. ودعا مقرب من الصدر أتباع التيار الصدري إلى الخروج اليوم في تجمعات حاشدة بالمحافظات للتعبير عن دعم الإصلاح ومحاربة الفساد.

وطالب صالح محمد العراقي، في بيان، أتباع الصدر بالخروج في تجمعات حاشدة كلاً بحسب محافظته لـ«دعم الإصلاح ومحاربة الفساد والمشاركة في ملء الاستمارات القانونية وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل حل البرلمان». كما دعا المعتصمين إلى الاستمرار في اعتصامهم داخل البرلمان العراقي.

ومن المنتظر أن تشهد مناطق متفرقة ببغداد عصر اليوم تظاهرات لجماهير الحركة المدنية الديمقراطية في ساحة الفردوس للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

من جهته، دعا الإطار التنسيقي جماهيره للخروج عصر اليوم عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء قرب الجسر المعلق في حي الجادرية في تظاهرات لـ«دعم الحقوق الدستورية وحماية مؤسسات الدولة والإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة».

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي دعا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي واللجوء للحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله محذراً جميع القوى السياسية قائلاً: «ليس لدينا خيار غير الحوار وأن الحوار لألف عام أفضل من لحظة نصطدم بها كعراقيين» متعهداً بتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة.

حكمة وتضحية

من جهته، صرح الناطق باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم بأن الحكومة العراقية ليست طرفاً في الصراع السياسي الدائر حالياً في البلاد. وقال في إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسة للحكومة العراقية، إن «البلاد هذه الأيام تحتاج إلى الحكمة والتضحية وهذه التحديات تزيد من مصاعب عمل الحكومة العراقية».

قبول الدعوى

قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق قبول الدعوى التي أقامها عدد من الحقوقيين والمتخصصين بالقانون الدولي، والتي تطالب القضاء بإصدار قرار لإنهاء الانسداد السياسي، بحل البرلمان الحالي، بسبب فشله الطويل في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

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