«يونيفيل» تدعو لبنان وإسرائيل لتجنب التصعيد

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

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أعلن رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، أمس، خلال ترؤسه اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، أن استقرار الخط الأزرق ليس بالأمر المفروغ منه. وقال قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في كلمته الافتتاحية «لا ينبغي اعتبار استقرار الخط الأزرق أمراً مفروغاً منه.

إن الخطاب العدائي يؤدي إلى تصعيد التوتر ويزيد من الشعور بالتوجس بين السكان المحليين». وفي سياق معالجة الحوادث على طول الخط الأزرق، حض لاثارو «كلا الطرفين على تجنب أي عمل من شأنه أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر».

وأضاف «أشجع الطرفين على الاستفادة الكاملة من هذا المنتدى لإيجاد حلول عملية وإيجابية كخطوة أولية تهدف إلى حل القضايا الجوهرية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701» وشدد لاثارو «على الحوادث على طول الخط الأزرق، والانتهاكات المستمرة للمجال الجوي، بالإضافة إلى التطورات والقضايا الأخرى بقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة».

وأشار لاثارو إلى أن «انخراط الأطراف من خلال آلية الارتباط والتنسيق التي أنشأتها يونيفيل، قد أسهم في منع أي تصعيد على طول الخط الأزرق. وقد أثبتت هذه الآلية قيمتها مرة أخرى».

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