مقتل زعيم عسكري داعشي بعملية أمنية نوعية في سوريا

المصدر: دمشق- سانا

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نفذت الجهات الأمنية المختصة في سوريا عملية أمنية نوعية، تم خلالها القضاء على الزعيم العسكري لتنظيم «داعش» الإرهابي أبو سالم العراقي في بلدة عدوان بريف درعا، بعد محاصرته وإصابته بعدة طلقات قبل أن يقوم بتفجير نفسه بحزام ناسف.

وأشار مصدر أمني إلى أن القضاء على الإرهابي أبو سالم العراقي جاء بعد فراره من مدينة طفس، وملاحقته من قبل عناصر القوى الأمنية، الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجر نفسه، ولفت المصدر ذاته إلى أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر من القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة مدني بجروح كان يتخذه الإرهابي أبو سالم العراقي رهينة.

وفي سياق حربها على الإرهاب نفذت وحدة من القوات المسلحة السورية عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية من جنسيات مختلفة، حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس، بريف إدلب الشرقي. وأشار مصدر ميداني إلى أن وحدة من القوات المسلحة نفذت عملية نوعية تصدت من خلالها لمجموعة من 25 إرهابياً من جنسيات أجنبية مختلفة، حاولت التسلل من منطقة النيرب باتجاه قرية جوباس في ريف إدلب الشرقي، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات المسلحة العاملة في المنطقة، وأوضح المصدر ذاته أن العملية النوعية أسفرت عن سقوط معظم الإرهابيين بين قتيل ومصاب، كما تمكنت القوات المسلحة السورية من سحب عدد من الجثث ومصادرة أسلحتهم وتفكيك الأحزمة الناسفة، التي كانت بحوزتهم والمعدة للتفجير.

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