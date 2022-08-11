توقيف 522 مهرباً ومهاجراً في الجزائر

المصدر: الجزائر - واس

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أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 522 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من الولايات «المحافظات» الجزائرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحداتها أوقفت 194 مهرباً، وصودر منهم 18 مركبة و332 مولداً كهربائياً و250 مطرقة ضغط، و13 طنّاً من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و105 أطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب.

وأضافت أن حرس الحدود البحري أحبط محاولات هجرة غير شرعية وأوقفوا 328 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 60 مهاجراً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

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