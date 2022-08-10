مقتل 12 إرهابياً في الصومال

المصدر: مقديشو، واشنطن- وكالات

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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي وسط الصومال أسفر عن مقتل أربعة عناصر من حركة الشباب المتطرفة.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان: «إن الهجوم وقع أمس قرب بلدوين على مسافة 350 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة على جنود صوماليين».

وأفاد البيان بأنه وفق حصيلة أولية «أسفرت الضربة عن مقتل أربعة إرهابيين من حركة الشباب فيما لم يقتل فيها أو يصب مدنيون». وفي سياق ذي صلة، لقي ثمانية إرهابيين حتفهم، فيما أصيب آخرون خلال عملية عسكرية في إقليم هيران جنوبي وسط الصومال. وأكد الجيش الصومالي - في بيان- التزام قواته بالقضاء على عناصر حركة «الشباب» في المناطق الواقعة بين منطقتي «مهاس» و«ماتبان» في الإقليم.

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