الجزائر تستضيف لأول مرة تدريباً مشتركاً مع روسيا

المصدر: البيان

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تستضيف الجزائر في نوفمبر 2022 لأول مرة التدريب الجزائري الروسي المشترك "درع الصحراء"، وفق وكالة "سبوتنيك"

وأخبر مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا الصحفيين بأن فعاليات التدريب المشترك "درع الصحراء 2022"، الذي سينفذه نحو 80 عنصرا من القوات المسلحة الروسية و80 عنصرا من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر المقبل، تتضمن البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم.

وجرى أول تدريب تكتيكي روسي جزائري مشترك في روسيا في أكتوبر 2021 بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية.



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