أحداث شبوة تطيح قيادات أمنية وعسكرية

المصدر: عدن - البيان

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أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، إقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية في محافظة شبوة شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة قبل الماضية في مدينة عتق مركز المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إنّ المجلس الرئاسي أقر في اجتماع طارئ، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، إقالة كل من قائد محور عتق، وقائد اللواء 30 عزيز العتيقي، ومدير شرطة شبوة عوض الدحبول، وقائد قوات الأمن الخاصة عبدربه لعكب وقائد اللواء الثاني دفاع شبوة وجدي الخليفي.

جهود

يأتي هذا التطور في مسعى لاحتواء الصدامات الدامية التي اندلعت الليلة قبل الماضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، على خلفية رفض قرار المحافظ بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة عبدربه لعكب وقائد معسكر قوات الأمن الخاصة أحمد درعان، وخلفت قتلى وجرحى.

وذكرت الوكالة أن المجلس الرئاسي استمع إلى إحاطات الأجهزة المعنية، حول هذه التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها وتطبيع الأوضاع، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً ومحاسبة المتسببين في الأحداث المؤسفة.

وأعرب المجلس الرئاسي، عن تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء للمصابين، موجهاً بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين. وحذّر المجلس الرئاسي، من تبعات مثل هذه الأحداث على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي، فضلاً عن تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المدنيين

تعنّت حوثي

على صعيد آخر، شدّدت الحكومة اليمنية، على أنّ الحوثيين لا يلتزمون بشق رئيسي في الهدنة الأممية والمتمثّل في إعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، مشيرة إلى أنّها تؤيّد أي تحرك لتحويل الهدنة إلى سلام دائم.

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