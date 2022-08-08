سيول تجتاح مخيمات النازحين في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

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تضاعفت مأساة النازحين في اليمن، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، إذ اجتاحت السيول الناتجة عنها مخيمات النازحين في محافظة مأرب وألحقت أضراراً بأكثر من 16 ألف أسرة، وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وذكرت الوحدة في بيان، أنّ أكثر من 16700 أسرة نازحة في مأرب، تضررت من الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها المحافظة، حيث جرفت السيول الناتجة عن الأمطار وغمرت مخيمات النازحين، وتجمعات سكنية أخرى وخارجها، وألحقت أضراراً مادية جسيمة.

وأفاد البيان، بأن أكثر من خمسة آلاف و200 أسرة نازحة تضررت بشكل كلي جراء هذه السيول، مناشداً السلطات الحكومية والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية سرعة الاستجابة الإنسانية لإغاثة الأسر النازحة المتضررة من السيول، بالمأوى والغذاء.

وقال الناشط المقيم في مأرب، خليل المليكي، إنّ كافة الأسر النازحة تعيش ظروفاً بالغة الصعوبة جراء استمرار تدفق السيول بغزارة في المحافظة المكتظة بالسكان والنازحين. وفي صنعاء، تضررت عشرات المنازل معظمها في المدينة القديمة نتيجة الأمطار الغزيرة.

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