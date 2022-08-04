انهيار صوامع جديدة في مرفأ بيروت

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

انهارت صوامع جديدة عصر الخميس من إهراءات مرفأ بيروت تزامناً مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020.

وذكرت وسائل اعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز