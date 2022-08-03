بعد اعتمادها في التعليم الإبتدائي.. الجزائر تشرع في توظيف 25 ألف أستاذ لغة إنجليزية

المصدر: البيان

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وجهت وزارة التربية الجزائرية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الجزائري، للبدء في استقبال ملفات الأساتذة المتعاقدين لتوظيف أساتذة اللغة الإنجليزية.

وحسب مصادر جزائرية، فإن عدد المناصب المعنية يقدر بـ 25 ألف منصب مالي، يتم توظيفهم تعاقديا بشروط. أهمها الحصول على شهادة “ليسانس” في اللغة الإنجليزية أو شهادة “ليسانس” في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية.

ويتم إيداع الملفات على مستوى مديريات التربية بداية من اليوم ولمدة 20 يوما. كما يتم بعدها دراسة الملفات بدقة واستدعاء الأساتذة المقبولين للشروع في العمل بداية من الموسم الدراسي 2022 / 2023.

ويتم منح الأولوية بالنسبة للمتحصلين على شهادة “الليسانس” في اللغة الإنجليزية وبعدها للمتحصلين على شهادة “ليسانس” في الترجمة من وإلى اللغة الإنجليزية، مع احتساب الخبرة للأساتذة المعنيين الذين سبق لهم التدريس.

وبالنسبة للمستوى الذي يتم فيه التدريس، قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه لم يتم بعد الإفصاح عن المستوى. لكن على الأرجح يكون في السنة الثالثة أو الرابعة من التعليم الابتدائي.

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