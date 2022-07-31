الفيضانات تعمق جراح 80 ألف نازح يمني

المصدر: عدن - البيان

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فيما يتواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المرتفعات الجبلية في اليمن كشفت بيانات المنظمات الإغاثية أن اكثر من 80 ألف نازح يعيشون في مخيمات متهالكة في مأرب وتعز والحديدة وحجة وصنعاء وعمران تضرروا من السيول التي جرفت المخيمات التي يعيشون فيها وأتلفت المواد التموينية.

ووفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات عدة مناطق في جميع أنحاء اليمن بين 13 و 25 يوليو الجاري، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية العامة وملاجئ للنازحين وممتلكات خاصة أخرى. كما تشير التقارير الأولية إلى أن الفيضانات المفاجئة قتلت وجرحت العشرات من المدنيين. حيث هطلت أمطار غزيرة ورياح عاتية على مأرب وجزء من محافظات الجوف. في مأرب، دمرت الفيضانات الملاجئ في 54 موقع نزوح في مأرب مديريات المدينة ومأرب (الوادي) وصرواح، مما أثر على ما لا يقل عن 10.000 أسرة نازحة - 70 ألف فرد.

التقرير الذي يتناول تأثير التغيرات المناخية ذكر أن الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات واسعة النطاق خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو الجاري استؤنفت مرة أخرى، مما ألحق أضراراً بالبنية التحتية العامة والممتلكات الخاصة والملاجئ.

واستعرض التقرير تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات على الآلاف - معظمهم من النازحين داخلياً - في جميع أنحاء البلاد، حيث تضررت مآويهم وطعامهم ومستلزماتهم المنزلية. وفقاً للسلطات المحلية، قُتل ما لا يقل عن 29 شخصاً، بينهم أطفال، بسبب الفيضانات في محافظات أبين والمحويت وذمار وريمة وصنعاء وشبوة. ولحقت أضرار بالمنازل والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه وأنظمة الصرف الصحي، كما تضررت الخدمات العامة. وأشارت التقارير الأولية من مصادر مختلفة إلى تضرر أكثر من 86 ألفاً في جميع أنحاء البلاد من جراء الفيضانات بين 15 و 26 يوليو الجاري.

وفقاً للشركاء الإنسانيين المحليين الذين أجروا تقييمات سريعة للاحتياجات في مواقع النزوح المتضررة من الفيضانات، فإن حوالي 890 أسرة نازحة في مديريات غمر وصعدة وصحار بمحافظة صعدة والحزم والمطمة والخلق والمصلوب. وتأثرت مديريتا زاهر وخراب المرعشي بمحافظة الجوف بالفيضانات، وألحقت أضرارا بالملاجئ والمواد الغذائية والأدوات المنزلية. بعض العائلات المتضررة في الجوف فقدت مآويها وبقت في العراء تحت المطر.

وفي محافظات عمران وذمار وصنعاء، تضررت أكثر من 750 أسرة في مستوطنتين في مدينة صنعاء وموقعين في محافظة عمران وخمس مناطق في محافظة صنعاء. وتم إجلاء المتضررين من مواقع النزوح في محافظة عمران إلى مواقع أكثر أماناً. وأفادت السلطات أن ما يقرب من 150 أسرة، بما في ذلك النازحون، في عدة مديريات في جميع أنحاء محافظتي الحديدة وحجة تضررت من الفيضانات بين 24 و 26 يوليو. في محافظة المحويت، حيث أفادت السلطات عن تضرر عدد قليل من المنازل والأراضي الصالحة للزراعة بسبب الفيضانات، مع نزوح عدد قليل من الأشخاص وتدمير المحاصيل.

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