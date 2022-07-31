5.6 ملايين برميل نفط ليبي إلى 4 دول خلال يوليو الجاري

المصدر: طرابلس- البيان، وكالات

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أفاد تقرير ليبي، اليوم الأحد، بأن صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط بلغت خلال يوليو الجاري 5 ملايين و600 ألف برميل عبر ست نواقل.

ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال)، بلغت الشحنة الأولى مليون برميل متوجهة إلى الهند، وأخرى بنفس الكمية إلى هولندا و600 ألف برميل إلى بريطانيا. وأشارت إلى أن شحنات أخرى بلغت مليوني برميل من النفط الخام توجهت إلى الصين عبر الميناء الذي يعد من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. يشار إلى أن ميناء الحريقة يغذي حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلومتراً وقطر 34 بوصة.

إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن مدير عام المؤسسة الجديد في بنغازي تسلم مهام عمله الخميس الماضي. وقالت، في بيان، إن مراسم التسليم والاستلام بين خالد الخفيفي مدير عام المؤسسة فرع بنغازي السابق، وأيمن المسماري مدير عام المؤسسة فرع بنغازي الحالي جرت بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

والأربعاء الماضي، أصدر ‏رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، قراراً بتعيين أيمن عبدالمولى المسماري مديراً لفرع المؤسسة في ‎بنغازي. ونص القرار الذي أصدره بن قدارة على سريانه منذ تاريخ إصداره. والتقى فرحات بن قدارة منذ أيام، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد عون. وأحاط مجلس الإدارة عون بالوضع العام للمؤسسة وأهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة الأخيرة.

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