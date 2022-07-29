لبنان يدعو إلى تعاون عربي تكاملي

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن بلاده تتطلع إلى أشقائها وأصدقائها لكي يقفوا إلى جانبها في أزمتها. وقال خلال رعايته افتتاح اجتماعات وزراء زراعة لبنان وسوريا والأردن والعراق في بيروت، «لبنان الذي يعاني من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته».

ورأى أنه «أمام ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية وغذائية، أصبح لزاماً علينا، كدول عربية متجاورة، حتمية التعاون التكاملي، من حيث الإنتاج والتسويق.. في إطار خطة متكاملة ومدروسة، من حيث التوازي العادل بين الإنتاج والاستهلاك، وبين الحاجة والفائض».

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