ملك الأردن يدعو لأفق سياسي على أساس حل الدولتين

المصدر: (عمّان - بترا)

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله أمس في قصر الحسينية رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وتناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

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