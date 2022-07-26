وفاة جندي مغربي وجرح 20 آخرين ضمن بعثة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

المصدر: وام

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أعلن المغرب أن جنديا تابعا لوحدة القوات المسلحة المغربية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) توفي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه فيما أصيب 20 جنديا آخرين بجروح طفيفة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية إن الجندي كان قد أصيب بإطلاق نار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها الوحدة، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية "مونوسكو" التي جرت أمس واليوم.

وكانت وسائل الاعلام قد نشرت تقارير عن مقتل جنديين هنديين فى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و15 متظاهرا وإصابة 50 متظاهرا خلال يوم ثان من احتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو متهمينها بعدم التصدي بفاعلية للجماعات المسلحة ومطالبين البعثة بمغادرة البلاد.

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